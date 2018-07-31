أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، عن بدء أعمال لجنة كبرى مشكلة من كل الأجهزة المعنية، للمرور على ميناء الإسكندرية البحرى، ومراجعة جميع إجراءات التأمين، وسلامة أجهزة الكشف فى الميناء، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات، وتحصيل مستحقات الدولة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ، ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات «التهرب الجمركى».

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارتى «الدفاع والداخلية»، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومى، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقالت الهيئة، فى بيان أمس، إن أعمال اللجنة كشفت عن تعطل بعض الأجهزة، بالإضافة إلى الكشف عن بعض حالات التهرّب الجمركى لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها مليونى جنيه.

«المالية» تُثبّت «الدولار الجمركى» عند 16 جنيهاً خلال أغسطس

من جهة أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، عن اسـتمرار تثبيت سعر «الدولار الجمركى» على معدلاته الحالية عند 16 جنيهاً طوال شهر أغسطس الحالى، مشيراً إلى أن سعر «الدولار الجمركى» يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

وكشف تقرير تلقاه «معيط» أمس من مصلحة الجمارك عن أن عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول مايو وحتى 30 يونيو 2018، بلغ 3 آلاف و247 محضراً بقيمة 662 مليوناً و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية، وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة «المتحصل» منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.