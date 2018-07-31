قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت فضائية "الجزيرة" في تحسين صورتها عند الجماهير العربية بعد ما ارتكبته من جرائم مروعة بحق دول المنطقة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السابق جورج بوش أقر باستخدام القناة لتبييض وجهها عند الجمهور العربي، مؤكدًا أن القناة تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والنيل من شعوبها وحكوماتها.

وتابع، أن وثائق السفارة الأمريكية في قطر أثبتت تواصل بعض قيادات أمريكا وقطر للنقاش حول كيفية تحسين صورة أمريكا لدى الجمهور العربي، موضحًا أن القناة عرضت على الإدارة الأمريكية تخصيص ساعة بث عبر القناة لنشر وجهة النظر الأمريكية بشأن الأحداث، خاصة حادث "11 سبتمبر".