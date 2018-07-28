قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تسعى لتنفيذ المزيد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، لتوفير فرص عمل للشباب، والحد من معدلات الهجرة غير الشرعية، خصوصًا أن الكثير من شباب مصر ماتوا بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الشباب من حقه البحث عن فرصة عمل، ويعتمد على نفسه ليوفر حياة كريمة لنفسه، متابعًا: "الناس فاكرة إن اللي بيسافر برا بيعمل ملايين، الكلام ده غلط، الناس بتتبهدل برا وبيناموا 10 في أوضة واحدة".

وتابع أنه كان يعمل وهو صغيرًا في فترة الإجازة الصيفية ليعتمد على نفسه، وحصل على أول راتب له بقيمة 185 جنيهًا فقط عام 1987.