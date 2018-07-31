قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن مكاتب التموين تسقبل غدًا أصحاب البطاقات التموينية الذكية التي تنتهي أرقامها بالرقم صفر من جهة اليمين لمدة 10 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، عبر فضائية "الحياة"، أن الانتهاء من إتمام الإجراءات المتعلقة بالأرقام من 0 إلى 9 في 10 أسابيع.

وتابع كمال، أنه يجب إحضار صور بطاقات الرقم القومي للأسرة وما يثبت أنهم مستحقين للإضافة، حيث سيتم إضافة 3 أطفال بحد أقصى لمدة 3 شهور.

وأردف كمال، معاون وزير التموين، أن مكاتب التموين تسقبل البطاقات التموينية الذكية الصحيحة فقط، مؤكدًا أنه غير مسموح بوجود أي خطأ في البطاقات.