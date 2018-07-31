قال الدكتور على محروس، مقرر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، في تصريح لـ"الوطن"، اليوم، إن "قصر العيني" استندت في حالة المريض الذي تم استئصال قرنيته بعد الوفاة على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008، الصادر من النائب العام، بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون في هذا الشأن، مضيفًا: "قرار النائب العام اعتقد ملزم".

وأضاف أن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها بتأسيس بنوك قرنيات العيون بعد إجماع من 3 أطباء رؤساء أقسام على نقلها، وفقًا للائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، هي أحد مصادر "القرنيات"، بحسب "الكتاب الدوري".