قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن منطقة العلمين الجديدة أجمل منطقة في العالم، فهي منطقة فاخرة ومن يسكنها لا يستحقون الدعم.

وعن دعم المواطنين محدودي الدخل، قال يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، عبر فضائية "الحياة"، إن الوزارة تتعاون معهم بشكل كامل وتوفر لهم مناطق صالحة للحياة، معقبًا: "محدودي الدخل على الأجندة رقم 1 للحكومة".

وأوضح، أن الدولة تساند شريحة متوسطي الدخل، لأنها عماد المجتمعات التي تُبنى عليها، حيث يحصل على الوحدة السكنية بسعر أقل أسعار القطاع الخاص.

وتابع أن الوزارة مدت فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية حتى الخميس المقبل، استجابة للطلبات التي وصلت للوزارة عبر بريدها الإلكتروني، موضحًا: "أن عدد الطلبات تجاوزت 6 آلاف طلب راغب في الحجز بالعاصمة الإدارية".