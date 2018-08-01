قال اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار أمين الجامعة العربية للشؤون العسكرية، إن ميثاق جامعة الدول العربية يقضي بحل كافة المشاكل بين الدول الأعضاء والدول الأخرى بالطرق السلمية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعض الظروف تضطر الجانب العربي لاستخدام الحل العسكري للدفاع عن أراضيه، موضحًا: "أي دولة عربية لا تتحرك خلف حدودها، بل تحمي أمنها القومي".

وتابع، أن الوطن العربي يمتلك القوى العسكرية والاقتصادية على أعلى مستوى، معقبًا: "لهذا كان لا بد للقوى الأجنبية أن تنهك الدول العربية، ومثلًا فإن سعر برميل البترول انخفض من 150 دولار إلى 50 دولار في آخر 7 سنوات".

وأردف: "الإرهاب صناعة أجنبية، وتم استغلال عوامل ضعف بعض الدول العربية لإسقاطها، لكن مساحة الإرهاب تقلصت كثيرًا بعدما استعاد كل من سوريا والعراق توازنه".