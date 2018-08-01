فاز الكاتب والسيناريست هيثم دبور، بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم فوتوكوبي، بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك": "جائزة أفضل سيناريو في فئة الأفلام الروائية الطويلة هيثم دبور عن الفيلم المصري فوتوكوبي".

فيلم "فوتوكوبي" من بطولة النجم محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، ومن إنتاج شركة "رد ستار"، وتدور أحداثه حول محمود، رجل فى أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات فى حي العباسية، يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى إنه لا يستطيع التكيف مع التغيرات من حوله أو جيرانه، وفى أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ويدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة.