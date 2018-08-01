قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم إجراء عمليات جراحية لـ38 حالة جراحة حرجة كانت على قوائم الانتظار.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، مساء أمس، أنه تم إجراء 11 جراحة لحالات جراحة المخ والأعصاب، و11 حالة قسطرة قلب ما بين قسطرة علاجية وتشخيصية، كما تم إجراء 4 حالات جراحة قلب مفتوح، و3 حالات جراحات أورام، و9 حالات جراحة رمد.

وأشار إلى أن هذه الجراحات تمت بمستشفى المنصورة العام الجديد بفرق الجراحين من المستشفى، منذ بدء المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 30 من نفس الشهر، مؤكدا أن محافظة الدقهلية كانت من أولى محافظات الجمهورية التي بدأت في إجراء جراحات قوائم الانتظار.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، على دعمه للمديرية، مشيرا إلى أن أعداد الجراحات سوف تزيد في المرحلة المقبلة، وذلك بعد البدء في التعاون الذى عقد بين مديرية الصحة ومستشفيات جامعة المنصورة ودخول 4 مستشفيات لمديرية الصحة ضمن المشروع، والبدء في إجراء جراحات أخرى بها.