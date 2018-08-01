لقي شاب مقيم بقرية خنيزة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصرعه متأثرا بإصابته إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض من شقيقه الأكبر، في مشاجرة بينهما، لمعاتبته على إثارة المشاكل مع الجيران.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بحدوث مشاجرة بقرية خنيزة التابعة للمركز، بين "محمد.ا.ع" 17 سنة، وشقيقه "أحمد" 24 سنة، لخلافات بينهما إثر معاتبة الثاني للأول على إثارة المشاكل مع الجيران، ومطالبته له بعدم معاودة ذلك.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع الأول إثر قيام الثاني بطعنه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

وتحرر عن ذلك محضر إداري مركز شرطة كوم حمادة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.