"إسكان الوادي الجديد" ينتهي من تركيب كاميرات لمراقبة منافذ المحافظة

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، عن تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لمتابعة دخول وخروج البضائع وكميات البلح الخام بمنفذ المحافظة الحدودي بطريق "الخارجة – أسيوط" بتكلفة 50 ألف جنيه.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تركيب 4 كاميرات مراقبة بمدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، بالطريق الواصل مع محافظة أسيوط لمراقبة عملية نقل البضائع وخام الفوسفات والبلح الخام، وذلك لصالح إدارة الإنتاج بالمحافظة وتحصيل الرسوم عنها.

وأضاف أحمد أن المديرية انتهت من تركيب هذه الكاميرات وتوصيلها بغرفة عمليات المحافظة والأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على منفذ المحافظة الشمالي.