وزارة التخطيط تطرح مشروع "بيتك - مصنعك" لتوطين 100 أسرة بالوادي الجديد

طرحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، مشروعًا قوميًا لتوطين 100 أسرة بعنوان "بيتك - مصنعك وغيطك"، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى البدء في تنفيذ المشروع بشكل فعلي على أرض الواقع بتكلفة 30 مليون جنيه، وينتهي خلال عام من بدء أعمال الإنشاء ليدخل الخدمة في أكتوبر 2019، بهدف توطين 100 أسرة.

وأضاف أن المشروع يتضمن إقامة مجتمع ريفي في منطقة بجوار عزبة "طلب" شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، على الطريق الواصل مع محافظة أسيوط، ويتضمن المنزل الواحد عدة ملحقات لخدمة الأسرة التي تسكن به، أبرزها وحدة إنتاج "بيوجاز" تنتج حوالي 5 متر مكعب من غاز البوتاجاز كبديل عن شراء الإسطوانات، وحظيرة ملحقة ومزرعة لإنتاج منتجات زراعية وصناعية قائمة على الطبيعة المحيطة بالمنزل ونوعية الزراعات.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن مديرية الإسكان بالمحافظة انتهت من تنفيذ نموذج واحد فقط للمنازل بهذا المشروع، والإعداد لطرح المشروع وتنفيذه في شهر أكتوبر المقبل، وبعدها يفتح باب تلقي الطلبات للاستفادة من المشروع.