أستاذ جراحة عيون: القرنية نسيج وليست عضوا ولا يمكن ملاحظة إزالتها

قال الدكتور محمد أنور أستاذ طب وجراحة العيون، إن القرنية ليست عضوا بجسم الإنسان ولكنها نسيج سمكه 0.01 من ملليميتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه يمكن الحصول عليها بعد الوفاة لمدة 24 ساعة.

وأوضح أنور أن القرنية هي الجزء المسؤول عن إنفاذ شعاع الضوء للعين وأن من يعاني من تهتك القرنية لا يصل أي ضوء لعينه.

ولفت أستاذ العيون إلى أن القرنية لا يتوصل بها أي أوعية دموية وأن الحصول عليها لا يسبب أي نزيف دموي وأنه في حالة الحصول عليها يتم وضع شيء مكانها ولا يمكن ملاحظة ذلك.