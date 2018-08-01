قال رفاعي السعيد والد الطالبة أسماء رفاعي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الحي العاشر" إنه يحتسب ابنته عند الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن ابنته فقيدة الشباب والعلم والخلق.

وأوضح رفاعي أن ابنته كانت تدرس بكلية التمريض بجامعة الأزهر وكانت تعمل في الإجازة الصيفية لتساعده وتساعد نفسها في المصاريف الدراسية.

ولفت والد الفتاة أن المجرم سائق التوك توك الذي قتلها كان يراقبها وصعد للشقة من أجل سرقتها، وأن ابنته دافعت عن الشقة والمجرم قتلها خنقًا محتسبًا ابنته شهيدة عند الله.