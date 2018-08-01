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الوطن

عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

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"دعم مصر": "فيه حاجات كتير اتعملت في مصر وإن شاء الله الخير جاي كله"

"دعم مصر": "فيه حاجات كتير اتعملت في مصر وإن شاء الله الخير جاي كله"

رئيس "دعم مصر": "جماعة الإخوان الإرهابية بتطلع في اليوم 1000 إشاعة"

رئيس "دعم مصر": "جماعة الإخوان الإرهابية بتطلع في اليوم 1000 إشاعة"

85 جريحا في تحطم طائرة ركاب لدى إقلاعها شمال المكسيك

85 جريحا في تحطم طائرة ركاب لدى إقلاعها شمال المكسيك

مستشار وزير التموين يحذر المواطنين من الإدلاء ببيانات خاطئة في البطاقة

مستشار وزير التموين يحذر المواطنين من الإدلاء ببيانات خاطئة في البطاقة

"استخدامه غير معروف".. "إيموشن الطائرة" يثير الحيرة على "فيسبوك"

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إصابة عامل بهبوط في حريق مصنع كرتون بدمياط الجديدة

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