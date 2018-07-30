مخترع "طائرة بدون طيار" عن تكريم "السيسي": دعالي وقولته أبويا بيحبك

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عددًا من الشباب المبتكرين والمتفوقين في مجالات مختلفة، كان من بينهم أحمد محمد عنابة، مخترع طائرة بدون طيار بمدينة السويس.

يقول أحمد محمد عنابه، خريج بكلية هندسة بترول بجامعة قناة السويس، أحد المكرمين اليوم من الرئيس، أنه تلقى مكالمة هاتفية من البرنامج الرئاسي، لحضور مؤتمر الرئيس بجامعة القاهرة، ولكنه لم يكن على علم أنه سيتم تكريمة إلا ليلة أمس، وكانت مفاجأة كبيرة جدًا.

وأوضح عنابه لـ"الوطن"، أنه جاء تكريمه احتفاءً باختراعه طائرة بدون طيار لجامعة قناة السويس، وجاءت الفكرة هي تصنيع طائرة ذاتية القيادة للاستكشاف المناطق المرغوبة ومعرفة احداثياتها بدون الانتقال بالمعدات والأشخاص، إلا أن خلال زيارة أحد قادة القوات المسلحة، تعرف على الاختراع، وطلب أن تكون الطائرة أكثر تطورًا وذات إمكانيات وقدرات أفضل، وتمت المشاركة بها في الفنية العسكرية.

وأردف طالب "هندية البترول"، أنه تم تطوير الطائرة لتصبح سداسية المراوح، وتساعد في تمشيط سيناء أو المناطق الخطرة بدلًا من الجنود، حفاظا على حياتهم، وترجع الطائرة بالأحداثيات والبيانات المطلوبة عن الموقع، مما يعمل على توفير انتقال الجنود ويحافظ على حياتهم.

وأضاف عنابه،أنه خلال تسلمه الجائزة تحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخبره أنه سعيد جدًا لرؤيته وبتكريمه له وأنه يحبه جدًا، وقبلني الرئيس ودعا لي بالتوفيق، وأخبرته أن "والدي يحبه جدًا وقالي سلملي عليه".

واختتم اتمنى في المستقبل أن استطيع الدمج بين مجالي هندسة البترول والألكترونيات، وتحقيق ابتكار جديد يساعدني في تطوير مجال هندسة البترول.