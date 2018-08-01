سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم، على حريق نشب بعقار بالمجاورة السادسة دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بعقار بالمجاورة السادسة دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وسيطروا على الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بلوحة عدادات الكهرباء بالطابق الأرضي بالعقار رقم 114 بالعنوان المشار إليه، مكون من 3 طوابق ملك "م. خ. س" (51 عاما - مقاول عقارات)، ونتج عنه إتلاف 3 عدادات كهرباء دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك العقار رجح أن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحدا بالتسبب في إحداثه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.