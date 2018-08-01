تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن أزمة تكدس عربات المترو بالخط الأول "المرج - حلوان".

وأشار فؤاد، في طلبه، إلى ورود شكاوى عديدة إليه من مستقلي مترو الأنفاق، وتحديدا الخط الأول "المرج - حلوان"، فيما يتعلق بالبطء الشديد الذي يحدث يوميا في حركة سير عربات المترو، خاصة بين محطتي "المرج - حلمية الزيتون" لمدة زمنية تصل إلى ساعة ونصف أو ساعتين يوميا.

وأضاف أنه "بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر توصل إلى أن هناك إحدى المحطات النهائية للخط موضوعة تحت أعمال التطوير والصيانة لمدة 6 أشهر، ما ترتب عليه إدخال إحدى المحطات المؤقتة الموجودة بالخط في خريطة العمل من أجل تسيير الرحلات، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تكدس عربات المترو بشكل مستمر بين المحطتين المذكورتين، وبالتالي نتج عنه بطء في حركة سير الرحلات".

وقال النائب إن ذلك أدى إلى خلق حالة من الضيق والاحتقان في نفوس المواطنين، جراء تأخرهم بشكل يومي عن وجهتهم المقصودة دون وجود حل أو بديل فعال لتلافي تلك المشكلة، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل بالمجلس لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لمعالجة المشكلة.