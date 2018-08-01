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عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

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محافظ القليوبية: تسليم 953 بطاقة تموين ذكية بدل فاقد وتالف للإدارات

محافظ القليوبية: تسليم 953 بطاقة تموين ذكية بدل فاقد وتالف للإدارات

"العمرانية" تحذر من التعامل على أراضي العبور الجديدة دون تراخيص

"العمرانية" تحذر من التعامل على أراضي العبور الجديدة دون تراخيص

برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة ملفات الوزراء

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طلب إحاطة في البرلمان ضد نزع قرنية متوفي بقصر العيني

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