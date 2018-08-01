أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، انفصال مقطورة محملة حديد عن السيارة التي تجرها، عندما كانت تمر من منفذ صفط الحرية خط "القاهرة - الإسكندرية"، ما تسبب في شغل الخط بالاتجاه النازل.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها اتخذت إجراءات السلامة وأوقفت حركة القطارات في الاتجاهين لحين رفع المقطورة رقم 152861 التي تجرها سيارة رقم 6481 نقل غربية من على السكة؛ لتأمين سير القطارات والحفاظ على أرواح الركاب.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور أثناء عبور شريط السكك الحديدية، واعتذرت عن تأخر بعض القطارات لأسباب لا علاقة للهيئة بها.