أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على خطوط شبكة السكك الحديدية، حيث تنفذ مشروعات إشارات بطول 1089 كم، بإجمالي 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، لافتا إلى أن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقترب من 9 ملايين راكب يومياً.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق، وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت، مساعد الوزير، واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وتناولت المباحثات التعاون في كيفية رفع مستويات السلامة علي خطوط شبكة السكك الحديدية من خلال التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا sncf في مجالات السلامة، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات القادمة لرفع مستويات السلامة على خط الجيزة بني سويف بالتعاون مع شركة الستوم والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بمعاينة الخط خلال الأيام القادمة.

وأشار السفير الفرنسي، إلى خطاب الحكومة الفرنسية المرسل للحكومة المصرية لتوقيع بروتوكول لتوريد قطارات للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك استعداد الجانب الفرنسي لتمويل قطارات جديدة للخط الأول فور الانتهاء من تطوير منظومة البنية الأساسية له كما استعرض السفير الفرنسي الخطوات الجادة من الحكومة الفرنسية لتمويل المرحلة (4c) من الخط الثالث للمترو بالإضافة إلى المناقشات الجارية حالياً لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بالتعاون مع شركة RATP الفرنسية.