أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العالي بيانا، أكدت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التي أثيرت مؤخرًا في دولة الكويت الشقيقة.

وشددت وزارة التعليم العالي، على أن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

وذكرت الوزارة، أن الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سُئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية طوَّرت طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، خلال الفترة الماضية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير.

وأكدت الوزارة تواصلها الدائم مع السلطات الكويتية، وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي؛ للتأكد من صحة الشهادات الدارسية الصادرة لها، موضحة استعدادها للتحقيق في أي حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة عند تداول أبعاد هذه القضية، وخصوصًا أنها تتعلق بحالات تزوير لشهادات تخص أشخاص غير مسجلين في الجامعات المصرية، موضحة أن إجراءات تقدم الطلاب الوافدين للجامعات المصرية لا تحتاج إلى مندوبين أو وسطاء، ويتم التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين، وعند الموافقة يأتي الطالب إلى مصر لاستكمال إجراءات قيده.

وأشارت الوزارة إلى أن الجامعات المصرية تسلم نسخة إلكترونية من نتيجة طلاب كل دولة إلى سفاراتها في مصر أو تُرسل إلى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها إلى الجهات التعليمية المعنية، سنويًّا.