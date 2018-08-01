أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخصوصًا محدودي الدخل، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لشراء 1136 وحدة سكنية من وازرة الإسكان، لطرحها للمواطنين طبقا لضوابط وشروط المحافظة.

وقال المحافظ، إنه يسعى لشراء 1000 وحدة سكنية من وزارة الإسكان، لطرحها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة لهذه الوحدات.

وأضاف أن شراء الـ1136 وحدة سكنية سيكلف المحافظة أكثر من 213 مليون جنيه، لذلك أنشأت المحافظة صندوق الإسكان، ووضع فيه بعض الموارد المالية لتحصيلها لشراء هذه الوحدات.