اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، حركة التنقلات العامة لقيادات وضباط الوزارة، والتي شملت تعيين اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل، مديرًا لأمن جنوب سيناء.

وتخرج أبو عقيل في كلية الشرطة عام 1983، وعمل في المباحث حتى وصل منصب وكيل البحث الجنائي بالإسكندرية ثم رئيس البحث الجنائي بالفيوم، وانتقل بعد ذلك إلى محافظة أسيوط وشغل منصب مدير مباحث مطروح، حتى عين حكمدار لمحافظة جنوب سيناء في عام 2016 وأصبح مديرًا للأمن.

وعمل أبوعقيل، في محافظة جنوب سيناء ثلاث سنوات تقريبًا ويعرف كل تفاصيل المحافظة، كما تربطه علاقات قوية بأهالي جنوب سيناء، وهناك تواصل معهم بصفة مستمرة حيث يجتمع بالمشايخ والعقلاء بصفة دورية لحل مشاكلهم، وهو ما جعله على رأس قائمة المرشحين لمنصب مدير أمن جنوب سيناء.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أجرى اليوم حركة تنقلات عامة لضباط الشرطة لعام 2018، وشملت ندب اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء خلفًا للواء طارق مجاهد.