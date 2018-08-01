أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا صحة للأنباء التي ترددت حول تأخر وزارة التربية والتعليم في تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت بدورها هذا الأمر.

وأوضح مركز المعلومات، في تقرير "توضيح الحقائق" الصادر عنه اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه جار الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، والتي من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقًا للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلبًا على النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة، أنها تولي اهتمامًا خاصًا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم المهم والحيوي في إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة، أنها انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة، وبداية من أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من الشهر نفسه سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة.