تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأدى طلاب التعليم الزراعي امتحان مادة تربية النحل، وطلاب التجاري مادتي "سيكولوجية التسويق فترة أولى - واتصالات ومراسلات وعلاقات عامة فترة ثانية"، وفندقي مادتي "إدارة فندقة فترة أولى - علاقات عامة فترة ثانية".

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى من صعوبة الامتحانات أو حدوث شغب في اللجان الامتحانية.

وأكد عبد الرؤوف الالتزام بالتعليمات الوزارية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة للملاحظين والطلبة داخل اللجان الامتحانية.