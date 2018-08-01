قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إنه سيجري مد خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب والقناطر الخيرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "شعت"، لـ"الوطن"، أن أمر إنشاء محطتي المترو المشار إليهما آنفا، تحت الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن وجود المترو في هذه المنطقة، سيخفف من الزحام المروري على مداخل شمال القاهرة الكبرى، ويساعد علي تحسين حياة المواطن، ويعود بالنفع على كل المصريين، ويساعد فى النهضة التنموية للوطن.

وأشار إلى أنه ليست هناك زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد الزيادة الأخيرة، مؤكدا أن الخدمة المقدمة الآن في المرفق أعلى من السعر الحقيقي لها حتى بعد الزيادة.