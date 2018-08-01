قال مصدر أوروبي إن المفوضية الأوروبية ستخصص عشرات ملايين اليورو لإسبانيا لمساعدتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها من المغرب بشكل غير شرعي.

وطلبت الحكومة الاشتراكية التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأحد 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من صندوق أوروبي مخصص للجوء والهجرة، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

وقال إن الوضع الحرج في اسبانيا جعل من الضروري الاستجابة بسرعة لطلبها، بعد أن وضعت الهجرة ضغوطا على قوات الامن وشبكات الأمان في ذلك البلد.

وحلت اسبانيا محل ايطاليا كمقصد للمهاجرين بعد أن أصبح من الاصعب على المهاجرين الوصول الى الشواطئ الايطالية بسبب حملة السلطات الليبية.

ووصل نحو 23 الف لاجئ بحرا الى اسبانيا حتى هذا الوقت من العام ولقي 307 مهاجرا مصرعهم اثناء محاولتهم الهجرة، بحسب منظمة الهجرة الدولية، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي بأكمله.

كما ستستفيد اليونان من التمويل بعد أن طلبت الشهر الماضي مساعدتها في استيعاب الواصلين إلى حدودها مع تركيا.

وتدير المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، صندوق اللجوء والهجرة الذي يحتوي حاليا على مئات ملايين اليورو.

ومن المقرر أن يتصل رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسباني سانشيز لبحث هذه المسألة الاربعاء، بحسب المصدر.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم التمويل إلى المغرب الذي يعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى اسبانيا.

إلا إنه في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال يونكر سانشيز إن الموارد للمغرب محدودة في الوقت الحالي لأن العديد من دول الاتحاد لم تدفع المساهمات التي وعدت بها لصندوق الطوارئ لافريقيا.