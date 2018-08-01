نظم المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، في مقره المدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء، اليوم، ورشة عمل حول فن إعادة تدوير المخلفات بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية.

جاءت الورشة ضمن فعاليات خطة النشاط الصيفي لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابعة لمديرية التربية والتعليم، وفي إطار تعميم ونشر تجارب إعادة التدوير لمختلف الفئات من أطفال وشباب، وتولت مسؤولية الورشة رضا حمدان موجه الاقتصاد المنزلي بإدارة طور سيناء التعليمية.

وتضمنت فعاليات الورشة عمل أشكال فنية من مخلفات المنازل من ورق وبلاستيكات وشموع وغيرها، وأنتجت الورشة عدة أشكال منها خروف العيد.