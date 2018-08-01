قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن رؤساء المراكز والمدن والأحياء هم ترمومتر الأداء؛ لتحقيق طموحات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم بكل القطاعات الخدمية والتنوية وقال "إنتم العمود الفقري للعمل التنفيذي فبأدائكم المتميز تنهض المنظومة".

وأضاف "لن أسمح بوجود مقصر في العمل في الجهاز التنفيذي"، مشددا على تكثيف العمل والمتابعة المستمرة لكل المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة والتنسيق مع الجهات المعنية، لإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل مكاتب خدمة المواطنين في كل مركز ومدينة وتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين للتعرف على مشكلاتهم وتوفير الحلول اللازمة لها فورًا في إطار القانون.