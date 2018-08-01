علقت الكاتبة الصحفية، سحر الجعارة، على مقالها التي كتبته في "الوطن"، يوم الأحد الماضي، بعنوان "ليست نكتة.. الدواء به سم قاتل"، قائلة أنها قررت كتابة المقال لأنها شعرت بإنها مشكلة عامة وواقعة فساد كبرى، وليست مجرد مشكلة شخصية حدثت معها.

وأوضحت "الجعارة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أنها أصيبت بإرتفاع شديد في درجة حرارتها، لينصحها الطبيب الخاص بها بتناول عقار "التاميفلو"، والذي يتم تناوله عادًة في حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، حتى لا تتطور الحالة إلى التهاب رئوي.

وأضافت، أنها قامت بشراء العقار من احدى الصيدليات الكبرى، لتفاجئ بعد ذلك بأن العبوة مغشوشة ومهربة، وليست العقار الأصلي، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بالتواصل مع الصيدلية التي ابتاعت منها العقار مرة أخرى لتستوضح الأمر.

وتابعت "الجعارة"، انها تواصلت مع الصيدلي وأخبرته بأنها ستذهب إلى وزارة الصحة لتحليل المادة الفعالة للعقار، موضحة أنها فوجئت بالصيدلي يفاوضها على إعادة العقار مقابل استعادة أموالها، بالإضافة إلى توقيعها على ورقة ما لا تعرف الغرض منها.

وأردفت: "نحن امام واقعة فساد مروع، لأنه لو مريض مصاب بإنفلونزا الخنازير سيموت على الفور، دي قضية قتل عمد".وعلق الإعلامي محمد الباز، على المقال الذي كتبته "الجعارة"، موجهًا لها الشكر لإصرارها على كتابة المقال وطرح القضية على الرغم مما تمر به من وعكة صحية، واعدًا بأن يولي اهتمامًا كبيرة بقضية الأدوية المغشوشة والمهربة.