أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنهاء كل حالات قوائم الانتظار بالمستشفى الجامعي قبل عيد الأضحى المبارك.

وعقد رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفي ورؤساء الأقسام في المستشفى لوضع جدول لإنهاء كل الحالات.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تقرر خلال الاجتماع إنهاء حالات الرمد خلال 3 أيام، وحالات العظام خلال أسبوعين، وحالات قسطرة القلب خلال أسبوع، وحالات جراحة المخ والأعصاب خلال أسبوعين، وحالات جراحة القلب والصدر خلال 3 أسابيع مع مراعة الانتهاء من كل الحالات قبل العيد.