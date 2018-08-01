نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، بصورة تسيئ وتشوه حدائق الحيوان، بشأن قيام أحد المواطنين بدهان حيوان (حمار بلدي)، ليظهر بصورة الحمار الوحشي.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لديها حمارين وحشيين من سلالة جرافيز، أحدهما بحديقة الحيوان بالجيزة، والثاني بحديقة الحيوان بالإسكندرية، لافتا إلى أن الصورة المنشورة ليس لها أي أساس من الصحة أو الصلة بحدائق الحيوان بالجيزة أو بالإسكندرية، أو الحدائق الإقليمية التابعة.

وأهاب بوسائل الإعلام المختلفة تحر الدقة فيما ينشر، وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية، منعا لحدوث البلبلة، أو نشر الشائعات.