تفقد الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، أعمال الإنشاءات في مستشفى الطوارئ، وما نفذ حتى الآن، يرافقه الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وشدد عبد الباري، خلال لقائه بالقائمين على التنفيذ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات، مع مراعاة الجودة والدقة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهاتها للنهوض بالمنظومة الصحية التي يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضعها على قمة الأولويات مع منظومة التعليم كجناحين للتنمية المستدامة.