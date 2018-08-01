انطلقت فعاليات حفل افتتاح المباريات الحربية الدولية 2018، اليوم الأربعاء، بجمهورية روسيا الاتحادية بقاعدة باتريوت بارك بالعاصمة الروسية موسكو، وتقام فاعليات المباريات بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية بمشاركة 33 دولة وأكثر من 200 فريق يمثلون الدول المشاركة التي تتنافس في مختلف المسابقات.

وشاركت القوات المسلحة المصرية في المباريات الحربية الدولية بخمس فرق ضمن مختلف المسابقات، وتقام المباريات هذا العام بميادين تدريب متعددة على أراضي الدول المنظمة.

وتلقي "الوطن" الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالمباريات الحربية الدولية:

1- تعد تلك الدورة الرابعة لمباريات الحربية الدولية، حيث انطلقت أولى المبارزات عام 2014.

2- لا تجرى المباريات الحربية على ملاعب كما يحدث في كرة القدم، وإنما في شكل مسابقات بين الدول المشاركة وتتضمن مسابقات الصديق الوفي وسادة المركبات المدرعة والرالي العسكري الوسط الآمن وخط القناصة وحارس النظام، وأخيرًا السماء الصافية.

3- تشارك فيها الدول العربية والأجنبية وتحديدًا الدول ذات الثقل العسكري في كل من المجال الجوي والبحري والبري.

5- تهدف المباريات لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في جميع التخصصات العسكرية.

6- تقام المباريات في مساحات شاسعة في الصحراء والغابات الخضراء.

7- تقام مسابقات فردية بعنوان "مباريات مدربي الكلاب" والتي يظهر فيها المدربين أحدث طرق التربية والمستوى الذي وصلت إليه الكلاب التي تستخدم في الحروب والصراعات.

8- تستضيف المباريات عدة دول وليست دولة واحدة كما هو معتاد في المباريات والمهرجانات الأخرى، وتستضيف 7 دول مسابقاتها في هذا العام.

9- لأول مرة ستجرى بعض المسابقات في أرمينيا وإيران.