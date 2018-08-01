وافق اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مدينة صناعية ومنطقة تجارية، حيث وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة، لإنشاء مدينة صناعية بتل المعصرة بناحية الأبعادية مركز الحامول، وهذه المساحة كانت تابعة لهيئة الآثار في زمام الوحدة المحلية لقرية الأبعادية.

كما وافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، على تخصيص مساحة 20 فدانا لإقامة منطقة تجارية لوجستية بالتعاون مع وزارة التموين، فضلا عن تخصيص مساحة 100 فدان لإقامة مدفن للمخلفات الصلبة ومصنعا لتدوير القمامة في شمال البرلس، طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية والتكنولوجيا الرقمية في حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين.