يشارك فريق Thunder من طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق في التصفيات المحلية للمسابقة الدولية لكاسحات الألغام والمتفجرات الأرضية والمدفونة، والتي تقام يومي 4 – 5 أغسطس 2018 بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بابتكار روبوت قادر على كشف الألغام الأرضية والمدفونة، ورسم خريطة بأماكن الألغام، تمهيدا لتأهل الثلاث فرق الأولى للمنافسة على مستوى العالم في إسبانيا ضمن فعاليات مؤتمر IROS، وهو مؤتمر دولي للروبوتات.

وقال الدكتور محمود سطوحي المدير التنفيذي لمكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا، إن الفريق يعمل تحت إشراف جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد الباري، ومكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأضاف سطوحي، أن مثل هذه الابتكارات تحظى باهتمام الدولة، نظرا لما تعاني منه مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات المنتشرة في مساحات كبيرة بصفة خاصة نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية من ما يقرب من 17.5 مليون لغم والتي تقدر بربع مليون فدان يصلح للزراعة. كما أن مصر تعد من أكثر الدول تضررا من الألغام والآثار المترتبة عليها نظرا لأنها تحتوي على 20% من الألغام على مستوى العالم.

وأكد أن الدولة تكلفت استخراج 3 ملايين لغم بـ27 مليون دولار في نطاق الصحراء الغربية بجانب وجود الكثير من الحالات غير المسجلة من إجمالي الخسائر التي قدرتها وزارة الخارجية في إحصائية لها عن الألغام عبر موقعها الرسمي.

وأوضح أحمد ياسر قائد الفريق، أن الفريق مكون من 10 طلاب "6 طلاب و4 طالبات" من هندسة الزقازيق من تخصصات الكهربا والميكانيكا.