ناقش أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا برئاسة المهندس هشام مهني، معوقات الاستثمار والاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية.

وقال هشام مهني رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هناك تغيرًا ملحوظًا في القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة حيث بدأت تختفي، ومع مرور الوقت لن تكون هناك أي عقبات.

وأكد وائل قطب أمين صندوق الغرفة، أن أهم معوقات العملية الاستثمارية بالمحافظةالوقت والتكلفة. ووجهت الغرف التجارية خطابًا إلى مجلس إدارة المنطقة الصناعية وجمعية المستثمرين، لوضع تصور حول ومقترحات وحلول للمشكلات التي يواجهها الاستثمار بهدف تجميعها وتبويبها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيجاد حلول عاجلة وناجزة لإزالة تلك المعوقات.