أصيب 9 عمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على طريق قرية أم صابر بمركز بدر.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق قرية أم صابر بدائرة المركز.

وانتقل الرائد محمود الشرقاوي رئيس المباحث، إلى مكان الحادث وتبين أنه في أثناء قيام عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر، بأعمال الحفر على طريق قرية أم صابر لتوصيل خط مياه الشرب المعطل لقريتي أم صابر والعين السخنة، ووقوف السيارة التابعة لشركة مياه الشرب على يمين الطريق خلف نتيجة الحفر، اصطدمت السيارة النقل رقم 6845 م ق ب قيادة حامد صبحي موسى، بسيارة شركة مياه الشرب في أثناء صعود عمال الشركة للسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 من العمال والفنيين وهم خالد السيد صالح، وحاتم عبداللطيف صابون، وجمال أحمد شمس، وعبدالحميد محمد عبدالرحيم، وإبراهيم فياض قنديل، وفوزي محمد عبدالحميد، والصافي محمد حبيب، وياسر عبدالنبي إبراهيم، وفتحي محمد سليم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.