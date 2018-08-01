قال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن حجم التمويلات المختلفة لعملاء البنك، بلغت قيمتها 7,471 مليار جنيه، منها تمويلات إسكان لمحدودي الدخل بمبلغ 4,422 مليار جنيه، استفاد منها 88,5 ألف مستفيد، إضافة إلى تمويلات استثمارية وتحسين الدخل بإجمالي 2,8 مليار جنيه لعدد 63 ألف مستفيد.

وأوضح أن عمليات تمويل وسائل النقل، بلغت 227,8 مليون جنيه لـ691 مستفيدا.

جاء ذلك، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض التقرير السنوي للبنك، المتضمن تطور مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2017 /2018.