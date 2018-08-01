أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، مسؤول النظافة بقرية اتليدم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية وذلك لإهماله وتقصيره في أداء واجبه الوظيفي، بسبب وجود تجمعات من القمامة على طريقي الديروطية ومنشأة النصر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لرئيس المركز، بقرى منشأة النصر وقرية سفاي وطريق الديروطية الواصل بين قرية سفاي وقرية اتليدم لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وجه رئيس المركز رؤساء القرى بتنظيم حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة التجمعات والتراكمات من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها للظهير الصحراوي مع تمهيد الطرق الجانبية، تيسيراً لحركة المرور وتسهيلاً على المارة من المواطنين.