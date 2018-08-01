أفاد وزير النقل السوري علي حمود، بأن الطريق إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن جاهز للاستخدام وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته على المنطقة هناك، وقال الوزير السوري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر، وأضاف "الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله".

وأضاف: "انتهينا من كل القضايا، التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر، وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق، وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وأثر إغلاقه على اقتصاد سوريا وجيرانها، واستعادت الحكومة السورية السيطرة بشكل كامل على المعبر، الذي افتتح في العام 1997، في مطلع شهر يوليو الجاري.

وعن عودة رحلات الطيران إلى سوريا، قال حمود إن شركات طيران أجنبية تبدي اهتماما باستئناف الرحلات إلى سوريا، والحكومة السورية تلقت طلبات من أكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها لسوريا، لكنه أشار إلى أن دولا أجنبية، لم يحددها، تحاول منعها من استئناف الخدمات لسوريا الواقعة تحت وطأة العقوبات الغربية، وقال: "تسلمنا طلبات من شركات أوروبية وعربية ونحن حريصون على أن تصل هذه الشركات إلى أهدافها، ونحن قيد الإعلان عند وصول الموافقات للتشغيل من هذه الدول".