حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في البحيرة، اليوم، محضر رقم 2 أحوال مركز شرطة الدلنجات، ضد شركة مياه الدلنجات، لترك غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه المجاور لميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، دون غطاء عقب قيام عمال الشركة بأعمال الإصلاح لماسورة مياه الشرب بجوار الميدان ما تسبب في مصرع طفل سقط بالغرفة.

وقالت المهندسة سلوى زكي، رئيس الوحدة المحلية، إن شركة مياه شرب الدلنجات، أصلحت ماسورة مياه بجوار ميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، وفتحت غطاء غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه والموجود داخل الميدان، وعند انتهاء العمل لم تضع الغطاء على الغرفة ما أدى إلى سقوط الطفل.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، إشارة من المستشفى العام، بوصول الطفل كريم سامح حامد 14 شهرا، من عزبة الساحة بدائرة المركز، فاقد الوعي إثر سقوطه ببيارة بميدان الحصان.

وبسؤال والده سامح حامد، أفاد أمام الرائد إسلام قطب، رئيس المباحث، أنه أثناء وجوده برفقه زوجته ونجله ووالد زوجته بميدان "الفارس العربي" بمدينة الدلنجات، فوجئ باختفاء نجله وبالبحث عنه عُثر عليه داخل بيارة مفتوحة بالميدان، ونقل إلى مستشفى الدلنجات العام، والذي حوله إلى العناية المركزة بمستشفى الغزل والنسيج بكفرالدوار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22596 جنح الدلنجات، والعرض على النيابة العامة.