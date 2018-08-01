قال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن وزارة الإنتاج الحربي تسلمت مواقع إنشاء مباني وملاعب بـ12 قرية، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بتوفير مراكز للشباب في كافة القرى المحرومة من خدماتها.

وأضاف أن محافظ المنيا عصام البديوي قدم الكثير من الدعم والمساندة لتوفير الأراضي المخصصة للملاعب بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، مشيدًا بالتعاون الكامل والفعال مع نواب البرلمان.

ولفت عكاشة إلى أن المراكز الشبابية والملاعب سيتم إنشائها في قرى: دير سمالوظ، أبو عابد، نزلة إسطال، بوجه، دير جبل الطير، نزلة العمودين، كفر صالحين، كفر عبد الخالق، الشيخ تمي، المودة، الشيخ عباده، جلال الشرقية، وسيبدأ تنفيذ الأعمال بها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.