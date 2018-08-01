شهدت مدينة الدلنجات في البحيرة، اليوم، واقعة إهمال جسيم، كانت نتيجتها وفاة طفل لم يتجاوز عمره 14 شهرا، حينما سقط في غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه بميدان "الفارس العربي" بمدخل المدينة، والتي تركها عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون تغطيتها بعد الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه بجوار الميدان.

"إيه ذنب طفلي الرضيع، يموت بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة، التي تؤكد الإهمال الجسيم بمدينة الدلنجات، لما أطلع أنا وزوجتي وطفلي، عشان نقضي بعض الوقت في حديقة ميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، لأنها حديقة عامة وبدون دفع فلوس لدخولها، تكون النتيجة إني أفقد ابني بسبب الإهمال".

هكذا روى سامح حامد أبوسيف، والد الطفل "كريم" 14 شهرا الذي لقى مصرعه إثر سقوطه في غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدلنجات.

وقال لـ"الوطن" والدموع تنهمر من عينيه حزنا على ضياع ابنه في غمضة عين، إن الحدائق في مدينة الدلنجات، مؤجرة ويصعب على شخص مثلي يعمل باليومية أن يدخلها، فلجأت إلى حديقة ميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، لقضاء بعض الوقت مع زوجتي وحتى يعلب طفلي بها، لكن قال القدر كلمته وفي لحظة فوجئنا بسقوط الطفل في غرفة المياه بالميدان، وتمكنت بمساعدة آخرين من انتشاله من الغرفة ونقله إلى المستشفى، لكن جرى تحويله إلى مستشفى الغزل والنسيج في كفرالدوار، ليلقى ربه هناك، متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه في الغرفة.

وطالب والد الطفل "الضحية"، المسؤولين بمحاسبة المتسببين في الكارثة التي تسببت في وفاة طفله، متابعا:"عاوز حق ابني".

محمد عتمان، محام وأحد أهالي مدينة الدلنجات المرافقين لأسرة الطفل، قال لـ"الوطن": حذرنا أكثر من مرة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، من خطر ترك بالوعات المياه والصرف مفتوحة بشوارع المدينة، خاصة ميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، مشيرا إلى أن ما حذرنا منه حدث بوفاة طفل برىء لا ذنب له، بعد سقوطه في غرفة مياه بالميدان، مطالبا بمحاسبة المتسببين في الكارثة.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ألقت بمسؤولية وفاة الطفل على شركة المياه، حينما أصدرت بيانا صحفيا على صفحتها عبر "فيس بوك"، قالت فيه: "أصلحت شركة مياه شرب الدلنجات، ماسورة مياه بجوار ميدان الفارس العربي بمدخل المدينة، وفتحت غطاء غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه داخل الميدان، والتي يوجد بها محبس خط المياه وﻻ يوجد أي بالوعات مفتوحة في ميدان الفارس العربي، وعند اﻻنتهاء من عملهم لم يضعوا الغطاء على الغرفة، مما أدى إلى سقوط أحد الأطفال بها وإصابته، وجرى تحويله إلى المستشفى العام.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات (قسم الأمن) محضرا بهذا الشأن ضد فرع شركة مياه الدلنجات بمركز شرطة الدلنجات تحت رقم 2 جنح الدلنجات بتاريخ اليوم الأربعاء.