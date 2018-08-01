قال أيمن عبدالموجود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أول فوج للحجاج التابعين للجمعيات الأهلية سيغادر مطار القاهرة، غدًا الخميس.

وأضاف سلطان، في برنامج "أخبار ten"، على قناة "TEN"، أن الرحلات ستتوجه للمدينة المنورة، وأن بعثة التضامن الاجتماعي استلمت الفنادق، وجرى مراجعة كل الاستعدادات.

وأكد سلطان أن موسم الحج الحالي سيكون موفقًا لأن هناك تجهيزات أفضل من العام الماضي، ولاعتمادنا على النظام المميكن والذي سيقلل دورة وصول الحجاج للفنادق، بافضافة إلى توفير أتوبيسات حديثة.