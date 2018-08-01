استقبل اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، مستر يويتشيرو ايواساكي، مدير عام فرع مصر بشركة تويوتا تسوشو اليابانية، وذلك لدراسة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، وشارك بالحضور نائب رئيس الهيئة وفريق من الإدارات المختصة بالهيئة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن أنشطة الشركة ومجالات عملها في مصر وأوضح يويتشيرو أن تويوتا تسوشو بدأت نشاطها في مصر عام 1933 وأنها شاركت في الكثير من المشاريع ليس فقط في مجال السيارات والمركبات لكن تمتد إلى مجالات أخرى عديدة منها إنشاء محطات الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء منصات التنقيب عن البترول وخدمات الغاز والوقود والبتروكيماويات.

واستعرض اللواء صالح المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء وإمكانية مساهمة الشركة في تلك المشروعات وأبرزها محطة الحاويات الثانية والمركز اللوجيستي لخدمات سفن البترول إضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تموين السفن بالغاز لخبرة اليابان في هذا المجال، سواء بالتمويل عن طريق إحدى الجهات المانحة أو كمشغل أو في مجال دراسات الجدوي أو البنية التحتية أو تقديم منح لتدريب العاملين.

وأعرب السيد يويتشيرو ايواساكي عن إعجابه بالميناء وبهذه المشاريع المستقبلية، موضحا أن تلك المشروعات ستكون محل دراسة وافية داخل الشركة.