قررت نيابة أمن الدولة العليا إجراء تحليل الحمض النووى «DNA»، لتحديد هوية المتهم الخامس الذى قُتل خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمنطقة العبور، أثناء مداهمة مقر اختباء عناصر بتنظيم «حسم» الإرهابى، فى إطار تحقيقاتها عن خلية جديدة للتنظيم بمناطق العبور والمرج والسلام.

ولقى 5 متهمين مصرعهم أثناء تنفيذ مداهمات فى المناطق الثلاث، وتم تحديد هوية 4 منهم، قالت وزارة الداخلية إنهم مطلوب القبض عليهم بقرار ضبط وإحضار صادر عن نيابة أمن الدولة، لاتهامهم بالاشتراك فى تنفيذ عمليات إرهابية.

وقررت النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، مساء أمس، حبس 5 آخرين من أعضاء الخلية قُبض عليهم أثناء مداهمة مكان اختبائهم فى منطقة المرج، واتهمتهم النيابة بالانضمام لتنظيم إرهابى يعمل على تعطيل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى تنفيذ عمليات عنف وإرهاب. وقالت مصادر قضائية إن «المتهمين الذين داهمت قوات الأمن مكان اختبائهم بمناطق العبور والمرج والسلام هم عناصر خلايا جديدة لتنظيم حسم الإرهابى، الذى نفذ عدة عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية»، وكان مطلوباً القبض عليهم بناء على تحقيقات النيابة بشأن التنظيم والعمليات الإرهابية التى نفذها أعضاؤه.