أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين.

وأوضح الوزارة، في بيان، أن العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن الولايات المتحدة تعد قائمة سوداء من شخصيات وشركات تركية قد تتعرض لعقوبات أمريكية في حال قرار إدارة ترامب فرضها على أنقرة بسبب ملاحقتها لمواطنين أمريكيين.

ونقلت الوكالة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، عن مصادر لها، أن العقوبات التي قد تطال تركيا ستكون على غرار التقييدات المفروضة سابقا على مؤسسات وشركات وشخصيات روسية.

وازدادت العلاقات بين البلدين توترا بعد احتجاز السلطات التركية، في أكتوبر 2016، القس الأمريكي، أندرو برانسون، لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وفي أول رد فعل انخفضت العملة التركية بنسبة تفوق 1% مسجلة 4.9 ليرة للدولار، وهبطت العملة التركية إلى 4.9010 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، وجرى تداول العملة التركية عند 4.8980 ليرة بحلول الساعة 10:36 بتوقيت جرينتش، وفقا لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بفرض عقوبات قاسية على أنقرة ما لم تفرج عن القس المقيم في تركيا منذ أكثر من عشرين عاما، والذي احتجز في 9 ديسمبر 2016 بتهم التجسس والإرهاب.