عمرو الليثي يتلقى العزاء في سمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق

تلقى الإعلامي عمرو الليثي العزاء في سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وذلك بقاعة الرزاق في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

شارك في العزاء الذي بدأ منذ قليل، عدد من الإعلاميين والفنانين وعلماء الدين وفي مقدمتهم؛ الدكتور سعد الدين هلالي، والشيخ رمضان معز والفنان شريف رمزي، والمخرج معتز التوني، والإعلامي عبداللطيف المنياوي.

يذكر أن الإعلامي سمير التوني ساهم عبر تاريخه في الإذاعة والتليفزيون بدعم العمل وتطوير ماسبيرو وتأسيس وإنشاء قطاع الأخبار، كما ساهم في تخريج المئات من الكوادر والمذيعين بقطاع الأخبار، واتحاد إذاعات الدول العربية كمدير لمكتبها بالقاهرة.